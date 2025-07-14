14.07.2025
Смотреть онлайн Рутуха Босал - Justyna Anna Strykova 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Рутуха Босал — Justyna Anna Strykova . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рутуха Босал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Justyna Anna Strykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Justyna Anna Strykova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Рутуха Босал - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Рутуха Босал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Рутуха Босал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Рутуха Босал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Justyna Anna Strykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Рутуха Босал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Рутуха Босал - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Рутуха Босал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Justyna Anna Strykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Рутуха Босал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Рутуха Босал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Рутуха Босал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Justyna Anna Strykova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Рутуха Босал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
11
Выигрыш первой подачи
62%
40%
Реализация брейк - пойнтов
57%
31%
Комментарии к матчу