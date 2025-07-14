14.07.2025
Смотреть онлайн Wiktoria Nowicka - Николь Гадьен 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Wiktoria Nowicka — Николь Гадьен . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(0:6, 1:4)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николь Гадьен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Николь Гадьен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Николь Гадьен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Николь Гадьен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Николь Гадьен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Николь Гадьен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Николь Гадьен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Николь Гадьен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Николь Гадьен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Wiktoria Nowicka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Николь Гадьен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
35%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
55%
