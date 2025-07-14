14.07.2025
Смотреть онлайн Nadya Zuyev - Aurora Urso 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Nadya Zuyev — Aurora Urso . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Турин
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aurora Urso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Aurora Urso - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Nadya Zuyev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Nadya Zuyev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Aurora Urso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Aurora Urso - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Nadya Zuyev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Aurora Urso - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Aurora Urso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Nadya Zuyev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Nadya Zuyev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Aurora Urso - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Aurora Urso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Nadya Zuyev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Aurora Urso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Nadya Zuyev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Aurora Urso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Aurora Urso - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Aurora Urso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
52%
48%
Реализация брейк - пойнтов
44%
78%
Комментарии к матчу