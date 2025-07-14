14.07.2025
Смотреть онлайн Сравия Шивани Чилакалапуди - Аника Яскова 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Сравия Шивани Чилакалапуди — Аника Яскова . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аника Яскова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Сравия Шивани Чилакалапуди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сравия Шивани Чилакалапуди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Аника Яскова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Аника Яскова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Аника Яскова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Аника Яскова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Аника Яскова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сравия Шивани Чилакалапуди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Аника Яскова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Аника Яскова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Аника Яскова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Аника Яскова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Аника Яскова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Аника Яскова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
42%
64%
Реализация брейк - пойнтов
100%
60%
Комментарии к матчу