Смотреть онлайн Дия Евтимова - Antonina Sushkova 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Дия Евтимова — Antonina Sushkova . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .