14.07.2025
Смотреть онлайн Дия Евтимова - Antonina Sushkova 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Дия Евтимова — Antonina Sushkova . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Турин
Завершен
(0:6, 1:6)
(0:6, 1:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Antonina Sushkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Antonina Sushkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Antonina Sushkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Antonina Sushkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Antonina Sushkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Antonina Sushkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Дия Евтимова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Antonina Sushkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Antonina Sushkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Antonina Sushkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Antonina Sushkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Antonina Sushkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Antonina Sushkova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
32%
82%
Реализация брейк - пойнтов
50%
55%
Комментарии к матчу