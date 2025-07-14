14.07.2025
Смотреть онлайн Silvia Zappoli - Джулия Патерно 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Silvia Zappoli — Джулия Патерно . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Турин
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джулия Патерно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Джулия Патерно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Джулия Патерно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джулия Патерно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Джулия Патерно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Silvia Zappoli - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Джулия Патерно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Джулия Патерно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джулия Патерно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Джулия Патерно - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джулия Патерно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Джулия Патерно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Джулия Патерно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
26%
58%
Реализация брейк - пойнтов
12%
64%
Комментарии к матчу