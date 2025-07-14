14.07.2025
Смотреть онлайн Alessandra Xibilia - Eva Zabolotnaia 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Alessandra Xibilia — Eva Zabolotnaia . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Турин
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eva Zabolotnaia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Eva Zabolotnaia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Alessandra Xibilia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Eva Zabolotnaia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Eva Zabolotnaia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Alessandra Xibilia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Alessandra Xibilia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Eva Zabolotnaia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Eva Zabolotnaia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Eva Zabolotnaia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Eva Zabolotnaia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Eva Zabolotnaia - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Eva Zabolotnaia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Eva Zabolotnaia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Alessandra Xibilia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Eva Zabolotnaia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
50%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
42%
