14.07.2025
Смотреть онлайн Александра Юлия Зучанская - Эмма Тотова 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Александра Юлия Зучанская — Эмма Тотова . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эмма Тотова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Эмма Тотова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Эмма Тотова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Эмма Тотова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Эмма Тотова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Эмма Тотова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эмма Тотова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Эмма Тотова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Эмма Тотова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Александра Юлия Зучанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Александра Юлия Зучанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
49%
45%
Реализация брейк - пойнтов
78%
62%
Комментарии к матчу