14.07.2025
Смотреть онлайн Люси Павляк - Emira Diabate 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Люси Павляк — Emira Diabate . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Турин
Завершен
(6:3, 4:6, 0:0)
(6:3, 4:6, 0:0)
1 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Люси Павляк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Emira Diabate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Люси Павляк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Люси Павляк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Люси Павляк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Emira Diabate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Emira Diabate - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Люси Павляк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Люси Павляк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Люси Павляк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Люси Павляк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Emira Diabate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Emira Diabate - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Emira Diabate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Люси Павляк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Люси Павляк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Emira Diabate - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Emira Diabate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Emira Diabate - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
18
Выигрыш первой подачи
54%
68%
Реализация брейк - пойнтов
60%
42%
Комментарии к матчу