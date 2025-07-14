14.07.2025
Смотреть онлайн Николь Бенешова - Наталья Кроцкова 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Olomouc: Николь Бенешова — Наталья Кроцкова . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Olomouc
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Наталья Кроцкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Николь Бенешова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Наталья Кроцкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
10
2
Выигрыш первой подачи
50%
87%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
