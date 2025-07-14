14.07.2025
Смотреть онлайн Миа Уэйнрайт - Амели Брукс 14.07.2025. Прямая трансляция
МСК
ITF W50 Nottingham
Завершен
(5:2)
(5:2)
1 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Миа Уэйнрайт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Амели Брукс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Миа Уэйнрайт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Миа Уэйнрайт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Амели Брукс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Миа Уэйнрайт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Миа Уэйнрайт - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
69%
46%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
