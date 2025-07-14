14.07.2025
Смотреть онлайн Джамиля Снеллс - Anjali Kotecha 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Nottingham: Джамиля Снеллс — Anjali Kotecha . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Nottingham
Завершен
(6:1, 5:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Anjali Kotecha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Anjali Kotecha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джамиля Снеллс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джамиля Снеллс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Anjali Kotecha - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
74%
50%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
