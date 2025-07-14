14.07.2025
Смотреть онлайн Бенжамин Пьетри - Ленн Люмкеманн 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Урьяж: Бенжамин Пьетри — Ленн Люмкеманн . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Урьяж
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ленн Люмкеманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ленн Люмкеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ленн Люмкеманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ленн Люмкеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Бенжамин Пьетри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Бенжамин Пьетри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Бенжамин Пьетри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ленн Люмкеманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ленн Люмкеманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Бенжамин Пьетри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ленн Люмкеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ленн Люмкеманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Бенжамин Пьетри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
72%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
75%
