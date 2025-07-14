Текстовая трансляция

Гейм 1 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Ленн Люмкеманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Ленн Люмкеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 4 - Ленн Люмкеманн - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Ленн Люмкеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Бенжамин Пьетри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Бенжамин Пьетри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Бенжамин Пьетри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 11 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Ленн Люмкеманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Ленн Люмкеманн - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Бенжамин Пьетри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Ленн Люмкеманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Ленн Люмкеманн - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Бенжамин Пьетри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0