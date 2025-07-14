14.07.2025
Смотреть онлайн David Jeanne-Grandinot - Noah Karma 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Урьяж: David Jeanne-Grandinot — Noah Karma . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Урьяж
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Noah Karma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - David Jeanne-Grandinot - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Noah Karma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - David Jeanne-Grandinot - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - David Jeanne-Grandinot - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Noah Karma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Noah Karma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - David Jeanne-Grandinot - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - David Jeanne-Grandinot - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - David Jeanne-Grandinot - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Noah Karma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Noah Karma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
48%
60%
Реализация брейк - пойнтов
29%
83%
