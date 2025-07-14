14.07.2025
Смотреть онлайн Саммер Ярдли - Индианна Спинк 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Nottingham: Саммер Ярдли — Индианна Спинк . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Nottingham
Завершен
(2:6, 1:6)
(2:6, 1:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Саммер Ярдли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Саммер Ярдли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Саммер Ярдли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Индианна Спинк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Индианна Спинк - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
48%
75%
Реализация брейк - пойнтов
33%
42%
Комментарии к матчу