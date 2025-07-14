14.07.2025
Смотреть онлайн Tegan Bush - Erin Pearce 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Nottingham: Tegan Bush — Erin Pearce . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Nottingham
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tegan Bush - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Tegan Bush - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Tegan Bush - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Erin Pearce - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Tegan Bush - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Erin Pearce - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Erin Pearce - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Erin Pearce - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Tegan Bush - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Tegan Bush - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Tegan Bush - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Tegan Bush - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Tegan Bush - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Tegan Bush - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Tegan Bush - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Tegan Bush - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
70%
51%
Реализация брейк - пойнтов
58%
75%
Комментарии к матчу