15.07.2025
Смотреть онлайн Элина Аванесян - Андрееа Пришачару 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — WTA Яссы: Элина Аванесян — Андрееа Пришачару . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
WTA Яссы
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
15 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элина Аванесян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Элина Аванесян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Андрееа Пришачару - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Андрееа Пришачару - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Элина Аванесян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Андрееа Пришачару - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Элина Аванесян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Элина Аванесян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Элина Аванесян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Элина Аванесян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Элина Аванесян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Элина Аванесян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Элина Аванесян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Андрееа Пришачару - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Элина Аванесян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Андрееа Пришачару - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Андрееа Пришачару - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Элина Аванесян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
76%
49%
Реализация брейк - пойнтов
56%
33%
