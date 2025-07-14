14.07.2025
Смотреть онлайн Keerthivassan Suresh - Абхинав Санджеев Шанмугам 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Keerthivassan Suresh — Абхинав Санджеев Шанмугам . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Keerthivassan Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Keerthivassan Suresh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Keerthivassan Suresh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Keerthivassan Suresh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Keerthivassan Suresh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Keerthivassan Suresh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Keerthivassan Suresh
Абхинав Санджеев Шанмугам
1 победа
0 побед
100%
0%
19.10.2025
Абхинав Санджеев Шанмугам
0:2
Keerthivassan Suresh
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
61%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
