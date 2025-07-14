14.07.2025
Смотреть онлайн Офек Шиманов - КриттинKrittin Коайкул 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Офек Шиманов — КриттинKrittin Коайкул . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:0, 6:1)
(6:0, 6:1)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Офек Шиманов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Офек Шиманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Офек Шиманов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Офек Шиманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Офек Шиманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Офек Шиманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Офек Шиманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Офек Шиманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Офек Шиманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Офек Шиманов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Офек Шиманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Офек Шиманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
85%
29%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу