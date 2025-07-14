14.07.2025
Смотреть онлайн Бекхан Атлангериев - Pannawat Suttisomboon 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Бекхан Атлангериев — Pannawat Suttisomboon . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 07:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:1, 6:7, 0:0)
1 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bekhan Atlangeriev - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Bekhan Atlangeriev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Bekhan Atlangeriev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Bekhan Atlangeriev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Bekhan Atlangeriev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Pannawat Suttisomboon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Bekhan Atlangeriev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Bekhan Atlangeriev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Bekhan Atlangeriev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Pannawat Suttisomboon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Pannawat Suttisomboon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Pannawat Suttisomboon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Bekhan Atlangeriev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Pannawat Suttisomboon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Bekhan Atlangeriev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Pannawat Suttisomboon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Bekhan Atlangeriev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Pannawat Suttisomboon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Bekhan Atlangeriev - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
8
8
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
64%
63%
Реализация брейк - пойнтов
19%
11%
