14.07.2025
Смотреть онлайн Асахи Харазаки - Саи Картик Редди Ганта 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Асахи Харазаки — Саи Картик Редди Ганта . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:2, 5:1)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Саи Картик Редди Ганта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Асахи Харазаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Асахи Харазаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Асахи Харазаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Асахи Харазаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Асахи Харазаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Асахи Харазаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Асахи Харазаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Асахи Харазаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Асахи Харазаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Асахи Харазаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Асахи Харазаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
76%
60%
Реализация брейк - пойнтов
56%
20%
