14.07.2025
Смотреть онлайн Диана Марцинкевича - Кармен Лопез Мартинез 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Vitoria-Gasteiz: Диана Марцинкевича — Кармен Лопез Мартинез . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Vitoria-Gasteiz
Завершен
(6:2, 6:7, 6:6)
1 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Carmen L Martinez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Диана Марцинкевича - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Диана Марцинкевича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Диана Марцинкевича - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Carmen L Martinez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Диана Марцинкевича - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Диана Марцинкевича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Диана Марцинкевича - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Диана Марцинкевича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Carmen L Martinez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Carmen L Martinez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Диана Марцинкевича - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Carmen L Martinez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Carmen L Martinez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Диана Марцинкевича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Диана Марцинкевича - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Carmen L Martinez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Диана Марцинкевича - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Carmen L Martinez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Диана Марцинкевича - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Carmen L Martinez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Carmen L Martinez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Диана Марцинкевича - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Диана Марцинкевича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Carmen L Martinez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Carmen L Martinez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Диана Марцинкевича - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Диана Марцинкевича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Диана Марцинкевича - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Carmen L Martinez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Carmen L Martinez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 33 - Диана Марцинкевича - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
7
7
Выигрыш первой подачи
63%
58%
Реализация брейк - пойнтов
58%
62%
Комментарии к матчу