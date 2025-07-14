14.07.2025
Смотреть онлайн Хлои Ноул - Элис Ферлито 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Vitoria-Gasteiz: Хлои Ноул — Элис Ферлито . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Vitoria-Gasteiz
Завершен
(7:5, 0:6, 5:4)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хлои Ноул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Элис Ферлито - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хлои Ноул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хлои Ноул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Хлои Ноул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Элис Ферлито - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Хлои Ноул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Элис Ферлито - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Хлои Ноул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хлои Ноул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Элис Ферлито - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Элис Ферлито - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Элис Ферлито - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Элис Ферлито - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Хлои Ноул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Хлои Ноул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Хлои Ноул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Хлои Ноул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Элис Ферлито - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Хлои Ноул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Хлои Ноул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
77%
69%
Реализация брейк - пойнтов
17%
57%
