14.07.2025
Смотреть онлайн Клара Вельдман - Франческа Франки 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Nottingham: Клара Вельдман — Франческа Франки . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Nottingham
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франческа Франки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Франческа Франки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Клара Вельдман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Франческа Франки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Клара Вельдман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Франческа Франки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Клара Вельдман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Клара Вельдман - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
75%
50%
Реализация брейк - пойнтов
62%
50%
