14.07.2025
Смотреть онлайн Чарлелие Коснет - Andrew Kotzen 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Урьяж: Чарлелие Коснет — Andrew Kotzen . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Урьяж
Завершен
(4:6, 6:6)
(4:6, 6:6)
0 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andrew Kotzen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Andrew Kotzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Andrew Kotzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Чарлелие Коснет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Andrew Kotzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Чарлелие Коснет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Andrew Kotzen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Чарлелие Коснет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Чарлелие Коснет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Andrew Kotzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Andrew Kotzen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Чарлелие Коснет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Чарлелие Коснет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Чарлелие Коснет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Andrew Kotzen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Andrew Kotzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Andrew Kotzen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Andrew Kotzen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Чарлелие Коснет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Чарлелие Коснет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Andrew Kotzen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Чарлелие Коснет - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
9
3
Выигрыш первой подачи
59%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
80%
Комментарии к матчу