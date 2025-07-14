14.07.2025
Смотреть онлайн Рафаэль Ваксманн - Andrea Baudel 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Урьяж: Рафаэль Ваксманн — Andrea Baudel . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Урьяж
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andrea Baudel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Andrea Baudel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Рафаэль Ваксманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Рафаэль Ваксманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Рафаэль Ваксманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Andrea Baudel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Рафаэль Ваксманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Рафаэль Ваксманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Рафаэль Ваксманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Andrea Baudel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Рафаэль Ваксманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Рафаэль Ваксманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Рафаэль Ваксманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Andrea Baudel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Рафаэль Ваксманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Рафаэль Ваксманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Andrea Baudel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Andrea Baudel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Рафаэль Ваксманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
66%
66%
Реализация брейк - пойнтов
31%
22%
