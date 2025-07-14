14.07.2025
Смотреть онлайн Ваншита Патания - Жихо Шин 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Ваншита Патания — Жихо Шин . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(1:6, 0:4)
(1:6, 0:4)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Жихо Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Жихо Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Жихо Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Жихо Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Жихо Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ваншита Патания - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Жихо Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Жихо Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Жихо Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Жихо Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Жихо Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
44%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
57%
Комментарии к матчу