14.07.2025
Смотреть онлайн Ада Пестржинска - Дениз Хрдинкова 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Ада Пестржинска — Дениз Хрдинкова . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 16:10 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 5.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 5
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ада Пестржинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Дениз Хрдинкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ада Пестржинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ада Пестржинска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ада Пестржинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Дениз Хрдинкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ада Пестржинска - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
76%
66%
Реализация брейк - пойнтов
25%
20%
Комментарии к матчу