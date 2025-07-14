Гейм 1 - Африка Бурилло Березак - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Африка Бурилло Березак - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Африка Бурилло Березак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Николин Гуллаксен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Николин Гуллаксен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Африка Бурилло Березак - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Николин Гуллаксен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Африка Бурилло Березак - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Африка Бурилло Березак - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0