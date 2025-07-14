14.07.2025
Смотреть онлайн Николин Гуллаксен - Африка Бурилло Березак 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Николин Гуллаксен — Африка Бурилло Березак . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 15:20 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 3.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 3
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(6:4, 6:3)
(6:4, 6:3)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Африка Бурилло Березак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Африка Бурилло Березак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Африка Бурилло Березак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Николин Гуллаксен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Николин Гуллаксен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Африка Бурилло Березак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Николин Гуллаксен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Африка Бурилло Березак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Африка Бурилло Березак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Николин Гуллаксен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Африка Бурилло Березак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
60%
63%
Реализация брейк - пойнтов
67%
33%
Комментарии к матчу