14.07.2025
Смотреть онлайн Сара Сучанкова - Natalie Salkova 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Сара Сучанкова — Natalie Salkova . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 5.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 5
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(5:7, 6:4, 6:3)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Natalie Salkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Natalie Salkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Natalie Salkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Natalie Salkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Natalie Salkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Natalie Salkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Natalie Salkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Natalie Salkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Сара Сучанкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Natalie Salkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Natalie Salkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Natalie Salkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Сара Сучанкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Сара Сучанкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Natalie Salkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Natalie Salkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Сара Сучанкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Natalie Salkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Сара Сучанкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Сара Сучанкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Сара Сучанкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
11
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
71%
66%
Реализация брейк - пойнтов
38%
75%
Комментарии к матчу