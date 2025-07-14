14.07.2025
Смотреть онлайн Магдалена Сверчинская - Adela Kroisova 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Магдалена Сверчинская — Adela Kroisova . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 5.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 5
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(1:6, 7:5, 1:6)
1 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Магдалена Сверчинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Adela Kroisova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Adela Kroisova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Магдалена Сверчинская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Магдалена Сверчинская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Магдалена Сверчинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Adela Kroisova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Магдалена Сверчинская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
9
2
Выигрыш первой подачи
47%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
80%
