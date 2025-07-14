Текстовая трансляция

Гейм 1 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 7 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Магдалена Сверчинская - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Adela Kroisova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 11 - Adela Kroisova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Магдалена Сверчинская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 16 - Магдалена Сверчинская - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Магдалена Сверчинская - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 20 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 21 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Adela Kroisova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Adela Kroisova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Магдалена Сверчинская - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 25 - Adela Kroisova - взял свою подачу со счетом 30-40