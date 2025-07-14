14.07.2025
Смотреть онлайн Тола Гловацка - Катажина Височанская 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Тола Гловацка — Катажина Височанская . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 3.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 3
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тола Гловацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Тола Гловацка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Тола Гловацка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Катажина Височанская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Тола Гловацка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Тола Гловацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Тола Гловацка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Тола Гловацка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
53%
61%
Реализация брейк - пойнтов
60%
83%
Комментарии к матчу