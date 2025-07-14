14.07.2025
Смотреть онлайн Сэра Нисимото - Карин Алтори 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Сэра Нисимото — Карин Алтори . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:0, 5:4)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Сэра Нисимото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Сэра Нисимото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Карин Алтори - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Карин Алтори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Карин Алтори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Карин Алтори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Сэра Нисимото
Карин Алтори
0 побед
1 победа
0%
100%
28.07.2025
Карин Алтори
2:1
Сэра Нисимото
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
65%
39%
Реализация брейк - пойнтов
75%
40%
