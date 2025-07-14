14.07.2025
Смотреть онлайн На-Ри Ким - Джио Янг 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: На-Ри Ким — Джио Янг . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - На-Ри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - На-Ри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - На-Ри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Джио Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - На-Ри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - На-Ри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - На-Ри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - На-Ри Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
68%
24%
Реализация брейк - пойнтов
55%
100%
Комментарии к матчу