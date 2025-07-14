14.07.2025
Смотреть онлайн Сара Рокусек - Юхан Лю 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Сара Рокусек — Юхан Лю . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Рокусек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Юхан Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Юхан Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Юхан Лю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Юхан Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Сара Рокусек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Сара Рокусек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Юхан Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Юхан Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
53%
56%
Реализация брейк - пойнтов
50%
44%
Комментарии к матчу