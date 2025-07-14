14.07.2025
Смотреть онлайн Стюарт Паркер - Алекс Мартинес 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Pozoblanco: Стюарт Паркер — Алекс Мартинес, Квалификационный раунд . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте PISTA FABIÁN DORADO.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: PISTA FABIÁN DORADO
Challenger Pozoblanco
Завершен
(6:7, 6:7)
(6:7, 6:7)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекс Мартинес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Алекс Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алекс Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Стюарт Паркер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Стюарт Паркер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Стюарт Паркер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Стюарт Паркер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Алекс Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Стюарт Паркер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Алекс Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Стюарт Паркер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Стюарт Паркер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Алекс Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
9
3
Двойные ошибки
6
7
Выигрыш первой подачи
71%
70%
Реализация брейк - пойнтов
36%
33%
Комментарии к матчу