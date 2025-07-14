14.07.2025
Смотреть онлайн Энрике Бого - Gianluca Carlini 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Энрике Бого — Gianluca Carlini . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 17:05 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 1.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 1
UTR Pro Krakow
Завершен
(1:6, 4:6)
(1:6, 4:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Gianluca Carlini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Gianluca Carlini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Gianluca Carlini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Gianluca Carlini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Энрике Бого - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Энрике Бого - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Gianluca Carlini - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Gianluca Carlini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Gianluca Carlini - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Энрике Бого - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Gianluca Carlini - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
13
Двойные ошибки
1
10
Выигрыш первой подачи
60%
87%
Реализация брейк - пойнтов
25%
100%
Комментарии к матчу