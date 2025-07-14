14.07.2025
Смотреть онлайн Никола Керемедчиев - Matthew Upton 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Никола Керемедчиев — Matthew Upton . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:10 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 1.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 1
UTR Pro Krakow
Завершен
(3:6, 6:2, 6:7)
(3:6, 6:2, 6:7)
1 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Matthew Upton - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
9
5
Двойные ошибки
1
8
Выигрыш первой подачи
69%
80%
Реализация брейк - пойнтов
44%
57%
Комментарии к матчу