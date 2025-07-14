Текстовая трансляция

Гейм 1 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Matthew Upton - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 17 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 25 - Matthew Upton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 26 - Matthew Upton - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40