14.07.2025
Смотреть онлайн Filip Soderqvist - Джонатан Барон 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow: Filip Soderqvist — Джонатан Барон . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 2.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 2
UTR Pro Krakow
Завершен
(6:2, 7:6)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Filip Soderqvist - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Джонатан Барон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Filip Soderqvist - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джонатан Барон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Filip Soderqvist - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Filip Soderqvist - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Filip Soderqvist - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Filip Soderqvist - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Джонатан Барон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джонатан Барон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Filip Soderqvist - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Filip Soderqvist - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Filip Soderqvist - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джонатан Барон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Filip Soderqvist - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Джонатан Барон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Filip Soderqvist - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Джонатан Барон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Filip Soderqvist - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Джонатан Барон - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
73%
61%
Реализация брейк - пойнтов
75%
12%
