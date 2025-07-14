14.07.2025
Смотреть онлайн Даниела Чобану - Эма Баранякова 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Даниела Чобану — Эма Баранякова . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 02.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 02
UTR Pro Dusseldorf Women
Завершен
(6:3, 3:6, 6:2)
2 : 1
14 июля 2025
Комментарии к матчу