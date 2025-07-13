13.07.2025
Смотреть онлайн Kamonpanyakorn Thadpong - Абхинав Санджеев Шанмугам 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Kamonpanyakorn Thadpong — Абхинав Санджеев Шанмугам . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(0:6, 0:6)
0 : 2
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Абхинав Санджеев Шанмугам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Абхинав Санджеев Шанмугам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
7
0
Выигрыш первой подачи
43%
90%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
