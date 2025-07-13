13.07.2025
Смотреть онлайн Casey Ambler - КриттинKrittin Коайкул 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Casey Ambler — КриттинKrittin Коайкул . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 10:23 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:3, 3:6, 0:1)
1 : 2
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Casey Ambler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Casey Ambler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Casey Ambler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Casey Ambler - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Casey Ambler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Casey Ambler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Casey Ambler - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Casey Ambler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Casey Ambler - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Casey Ambler
КриттинKrittin Коайкул
0 побед
1 победа
0%
100%
28.07.2025
КриттинKrittin Коайкул
2:0
Casey Ambler
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
65%
68%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
