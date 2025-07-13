13.07.2025
Смотреть онлайн Офек Шиманов - Пумипхат Сукхо 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Офек Шиманов — Пумипхат Сукхо . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Офек Шиманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Офек Шиманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Пумипхат Сукхо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Офек Шиманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Офек Шиманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Офек Шиманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Пумипхат Сукхо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Офек Шиманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Офек Шиманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Офек Шиманов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Офек Шиманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Офек Шиманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Пумипхат Сукхо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Офек Шиманов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Офек Шиманов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
86%
62%
Реализация брейк - пойнтов
45%
0%
Комментарии к матчу