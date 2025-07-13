13.07.2025
Смотреть онлайн Priyanshu Choudhary - Саи Картик Редди Ганта 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Priyanshu Choudhary — Саи Картик Редди Ганта . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Priyanshu Choudhary - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Саи Картик Редди Ганта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Саи Картик Редди Ганта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Priyanshu Choudhary - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Priyanshu Choudhary - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Priyanshu Choudhary - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Priyanshu Choudhary - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Саи Картик Редди Ганта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Саи Картик Редди Ганта - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Priyanshu Choudhary - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Priyanshu Choudhary - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Priyanshu Choudhary - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Саи Картик Редди Ганта - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
68%
67%
Реализация брейк - пойнтов
67%
57%
