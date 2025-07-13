13.07.2025
Смотреть онлайн Джират Навасирисомбоон - Асахи Харазаки 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Джират Навасирисомбоон — Асахи Харазаки . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 08:57 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
13 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Асахи Харазаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Асахи Харазаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Джират Навасирисомбоон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Асахи Харазаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Асахи Харазаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Джират Навасирисомбоон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Асахи Харазаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Асахи Харазаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Асахи Харазаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Асахи Харазаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Асахи Харазаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джират Навасирисомбоон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Асахи Харазаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джират Навасирисомбоон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Асахи Харазаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Асахи Харазаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
50%
78%
Реализация брейк - пойнтов
20%
36%
