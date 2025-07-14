14.07.2025
Смотреть онлайн Behar/Vliegen - Додиг/Маррей 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — ATP Бастад - пары: Behar/Vliegen — Додиг/Маррей . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК
ATP Бастад - пары
Завершен
(6:2, 3:6, 1:0)
2 : 1
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Behar/Vliegen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Behar/Vliegen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Додиг/Маррей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Behar/Vliegen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Додиг/Маррей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Behar/Vliegen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Behar/Vliegen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Behar/Vliegen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Додиг/Маррей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Behar/Vliegen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Додиг/Маррей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Додиг/Маррей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Додиг/Маррей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Behar/Vliegen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Додиг/Маррей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Behar/Vliegen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Додиг/Маррей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
74%
68%
Реализация брейк - пойнтов
29%
33%
