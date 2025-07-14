14.07.2025
Смотреть онлайн Cabral/Miedler - Comesana/Etcheverry 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — ATP Гштаад - Пары: Cabral/Miedler — Comesana/Etcheverry, 1/8 финала . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
ATP Гштаад - Пары
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cabral/Miedler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Comesana/Etcheverry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Comesana/Etcheverry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Cabral/Miedler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Cabral/Miedler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Comesana/Etcheverry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Cabral/Miedler - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Cabral/Miedler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Cabral/Miedler - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Cabral/Miedler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Cabral/Miedler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Cabral/Miedler - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Cabral/Miedler - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Comesana/Etcheverry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Cabral/Miedler - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Comesana/Etcheverry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Comesana/Etcheverry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Comesana/Etcheverry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Cabral/Miedler - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
78%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу