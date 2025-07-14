14.07.2025
Смотреть онлайн Valentina Khrebtova - Джулия Виктория Реннерт 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Valentina Khrebtova — Джулия Виктория Реннерт . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 20:20 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06
UTR Pro Dusseldorf Women
Завершен
(2:6, 2:5)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Valentina Khrebtova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Valentina Khrebtova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Valentina Khrebtova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Джулия Виктория Реннерт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Valentina Khrebtova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Джулия Виктория Реннерт - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
48%
62%
Реализация брейк - пойнтов
25%
75%
