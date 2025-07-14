14.07.2025
Смотреть онлайн Полина Бахмуткина - Бенте Шпее 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Полина Бахмуткина — Бенте Шпее . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 02.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 02
UTR Pro Dusseldorf Women
Завершен
(6:0, 6:2)
(6:0, 6:2)
2 : 0
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Бенте Шпее - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Бенте Шпее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Полина Бахмуткина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Полина Бахмуткина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
68%
49%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу