14.07.2025
Смотреть онлайн Анастасия Ямачкин - Sofiia Mykhailets 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Dusseldorf Women: Анастасия Ямачкин — Sofiia Mykhailets . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06.
МСК, Корт: TG Nord Dusseldorf e.V. - Court 06
UTR Pro Dusseldorf Women
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
14 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Ямачкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Анастасия Ямачкин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Sofiia Mykhailets - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Sofiia Mykhailets - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Анастасия Ямачкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Sofiia Mykhailets - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Анастасия Ямачкин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Sofiia Mykhailets - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Sofiia Mykhailets - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Sofiia Mykhailets - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Sofiia Mykhailets - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Sofiia Mykhailets - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Sofiia Mykhailets - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Sofiia Mykhailets - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Sofiia Mykhailets - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Анастасия Ямачкин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Sofiia Mykhailets - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
11
2
Выигрыш первой подачи
54%
62%
Реализация брейк - пойнтов
30%
60%
Комментарии к матчу